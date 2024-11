Bergamonews.it - Frana a Gazzaniga: i fondi per la messa in sicurezza non saranno disponibili fino al 2025

Leggi su Bergamonews.it

Strada chiusa dal 10 ottobre: è passato oltre un mese da quando si è verificata lasulla SP41 che ha interessato il comune die la frazione di Orezzo. L’Amministrazione si èal lavoro, fin dal primo giorno, oltre che per aprire immediatamente Via Gromplano al traffico ordinario, anche per trovare una soluzione al problema facendosi immediatamente interlocutrice tra i cittadini e la Provincia di Bergamo, la quale ha garantito un impegno economico di circa 500mila euro per la sistemazione del versante franoso. Si tratta di risorse cheperònon prima di gennaioquando verrà approvato il bilancio annuale della Provincia.“Quotidianamente – spiega il Sindaco Mattia Merelli – siamo in contatto con il Presidente della Provincia Gandolfi e le strutture tecniche per seguire passo dopo passo gli sviluppi della