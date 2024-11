Ilfoglio.it - Ecco i sette punti incostituzionali dell'autonomia differenziata

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito ai ricorsi presentati da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania contro la legge sull’, la n. 86 del 2024. In attesa del depositoa sentenza, l’ufficio comunicazione e stampaa Consulta fa sapere in una nota che i giudici hanno ritenuto non fondata la questione di costituzionalità’intera legge sull’e regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizionio stesso testo legislativo. Pernoe argomentazioni del collegio è l’art. 116, terzo commaa Costituzione, che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di: “Deve essere interpretato nel contestoa forma di Stato italiana”, dicono i giudici, la quale riconosce, insieme al ruolo fondamentalee regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di, “i principi’unitàa Repubblica,a solidarietà tra le regioni,’eguaglianza ea garanzia dei diritti dei cittadini,’equilibrio di bilancio”.