Deforestazione via libera al rinvio | il regolamento entrerà in vigore solo a fine 2025 La mezza vittoria del Ppe sul Green Deal

Leggi su Open.online

Il Parlamento europeo ha votato stamattina in plenaria per ildell’attuazione della legge contro la, ma di un anno e non di due come temeva il fronte più attento alla salvaguardia del. La proposta è passata con 371 voti a favore, 240 contrari e 30 astenuti dopo l’inserimento di alcune modifiche al testo proposte dal gruppo del Ppe: tra queste, la richiesta di aggiungere una categoria di “Paesi a rischio zero” a cui garantire requisiti semplificati. Cedendo alle pressioni di partner internazionali e del Ppe, la Commissione europea aveva proposto il mese scorso ildi un anno dell’attuazione delper fare entrare la legge inil 30 dicembreper le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per le Pmi, anziché rispettivamente il 30 dicembre 2024 e il 30 giugno