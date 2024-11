Quifinanza.it - Date pagamento Assegno Inclusione: il calendario di novembre 2024

Nel mese di, i beneficiari dell’di(ADI) possono segnare dueimportanti sul loroper l’accredito del sostegno economico. L’INPS ha previsto i pagamenti per il 15 e il 27, con l’importo che sarà caricato sulla Carta difornita da Poste Italiane.Quando viene pagato questo mese il reddito di?Nel mese di, ildell’diavverrà secondo il consuetodell’INPS, con duedi accredito:15;27.Ma chi lo riceverà prima e chi dopo?di: chi lo riceve il 15A ricevere per primi l’disaranno coloro che accedono per la prima volta alla misura. Questi beneficiari sono quelli che hanno presentato la domanda e firmato il Patto di Attivazione Digitale (PAD) nel mese di ottobre