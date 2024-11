Superguidatv.it - Chi ha vinto Io Canto Generation 2024? La vincitrice è Namite Selvaggi

Leggi su Superguidatv.it

è ladi Io. Il talent show condotto da Gerry Scotti ha visto scontrarsi i 12 finalisti non più divisi per squadre ma uno contro l’altro. Vediamo insieme come si è svolta la puntata.è ladi IoMercoledì 13 novembreè andata in onda la finale di Ioin prima serata su Canale 5. Il talent show ha visto i caposquadra (Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta) accompagnare le performance dei ragazzi. A giudicare le 12 esibizioni è stata una giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A loro è stata aggiunta una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.Per la finale abbiamo visto tutti i 12 ragazzi scontrarsi tra loro.