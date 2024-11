Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. L’Accademia di Leo Rossi sale al quinto posto

Quattro sconfitte di fila nelle prime giornate di campionato avevano destato una certa impressione, maSpal ha continuato a lavorare convinta che prima o poi i risultati sarebbero arrivati. E così è stato, perché dopo 10 turni di campionato di serie Cla squadra di Leosi ritrova in quinta posizione. Certo, diverse formazioni devono recuperare delle partite, ma questo non significa che le biancazzurre non stiano andando al di là delle aspettative. L’obiettivo resta quello di inizio stagione: centrare una salvezza tranquilla gravitando tra il sesto e l’ottavo, ma a questo punto è lecito sperare in qualcosa di più. Grazie soprattutto al secondo attacco più prolifico del girone, con 24 reti messe a segno in 10 gare. Domenica scorsaSpal ha dimostrato tutto il proprio potenziale offensivo, sbancando il campo del Chieti con una cinquina da urlo.