Calcio a 5 Msp. Balzo dei Prosques. C’è una nuova ‘regina’

balzano in vetta alla classifica del girone A del Memorial Stefanelli, fascia Gold e Silver, manifestazione dia 5 promossa dall’Msp allo Sporting Mezzana. Lacapolista del gruppo balza al comando grazie alla goleada per 13-6 ai danni dei Vic, fanalino di coda del raggruppamento. Isalgono così a quota 15 punti, due in più dello Shalke, che però deve ancora disputare il match con gli Eagles. A -5 troviamo il Montepiano a sua volta atteso dalla partita con lo Sleal Madrid. Passando al girone B, ancora una vittoria per la capolista Hertha Vernello che conferma il primato con la goleada 15-2 sul Jessico C5. Un’affermazione che consente alla prima della classe di restare al vertice con due punti di vantaggio su La Villa, reduce dal 5-3 ai danni de Le Barbie, e a +4 dal Bardena, a sua volta vincente 5-2 sul Mambo Fc.