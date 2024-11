Better Man | il trailer del biopic dedicato a Robbie Williams

Leggi su Cinefilos.it

Man: ildelMan – nelle sale italiane dal 1° gennaio – è un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico.Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), che ha anche co-scritto la sceneggiatura, il film è raccontato in modo unico dalla prospettiva di, catturando il suo stile inconfondibile e la sua tipica ironia. Il racconto segue il viaggio didall’infanzia, dall’esordio come componente più giovane della boy band Take That fino ai suoi straordinari successi come artista solista da record – con tutte le sfide che la fama e il successo stratosferici possono comportare.