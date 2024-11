Benvenuto all’erede Nato il primo figlio della coppia vip italiana il neopapà non vedeva l’ora di annunciarlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il conto alla rovescia è finito. Ildel cantante italiano efidanzata è. L’annuncio è arrivato direttamente dal neo papà, che sui social ha pubblicato due Instagram story in cui ha svelato anche il nome del suogenito, anzi, “dell’erede”, come lo ha definito l’artista in modo scherzoso.Nella storia su Instagram, laha anche svelato il nome del bambino: Noah. Il cantante ha accompagl’annuncio dell’arrivo del suogenito con una serie di emoji rivelatrici di felicità, tra cui il simbolo dell’infinito sotto il tag alla sua compagna.“Sono rimasta incinta durante il Calippo Tour”. La bombastar di OF: “Il padre è uno conosciuto”Lazza e Greta Orsingher sono diventati genitori,ilInsieme dalla fine del 2023, l’amore tra il rapper Lazza e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Greta Orsingher è stato fulminante.