Aziende in crisi: "Non si trovano tecnici e operai"

Scuola e lavoro, due realtà che non sempre si incontrano, soprattutto in provincia di Lecco, ammesso e non concesso che la scuola debba formare e preparare al lavoro. Gli studenti che escono dalle scuole lecchesi non riescono a coprire nemmeno il 30% delle candidature per i posti offerti dagli imprenditori del territorio. All’appello mancano almeno 3.900 professionisti specializzati, 1.500 diplomati e 140 laureati. Il 53% degli imprenditori lamenta così difficoltà nel reclutare dipendenti di cui necessitano: è la percentuale più alta in tutta la Lombardia. La percentuale sale ovviamente se le posizioni richiedono esperienza, oltre che formazione. È quanto emerge dal terzo Rapporto sul confronto con tra sistema economico e il sistema formativo. "Gli imprenditori lecchesi considerano di difficile reperimento addirittura il 53% delle figure professionali da inserire in azienda, dato in crescita rispetto al 47% dell’anno scorso – conferma il consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini -.