Autonomia | opposizioni ' festeggiano' stop Consulta incognita referendum**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Lela bocciatura da parte delladi gran parte dell'impianto dell'autonomia differenziata. Ma la sentenza della Corte potrebbe sottrarre al centrosinistra l''arma' del referendum. Rischiano di essere superati? Per capirlo, dice a caldo il costituzionalista Stefano Ceccanti, occorrerà aspettare la "sentenza definitiva" che uscirà solo nelle prossime settimane. Attorno alla raccolta firme per il referendum si era realizzato nei mesi scorsi in uno pochi momenti di unità dellecon tanto di manifestazione in piazza Santi Apostoli con tutti i leader. Nell'attesa di capire se il referendum si potrà fare o meno, Italia Viva comunque continua a spingere per lazione e "cancellare" definitivamente la riforma Calderoli. Azione invece invita ad aprire "una riflessione seria", ora che la"ha demolito" la legge, in Parlamento visto che il provvedimento è stato rispedito alle Camere per le correzioni necessarie rilevate dai giudici costituzionali.