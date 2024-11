Lettera43.it - Atp Finals, Sinner rullo compressore: batte Medvedev e si qualifica come primo del girone

Jannikera già in semifinale senza aver giocato, e perrsi dadelgli bastava portare a casa un set. Ma la condizione straripante del numero uno al mondo non ammette il minimo passo falso. Così nell’ultima sfida delcontronon c’è storia, netto 6-3 e 6-4 e appuntamento a sabato per le semifinali. Per il russo, la sconfitta segna l’uscita dal torneo, lasciando il posto a Taylor Fritz, che accede alle fasi finali per la seconda volta in carriera, a distanza di due anni dall’ultima volta.Articolo completo: Atpe sideldal blog Lettera43