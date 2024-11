Primacampania.it - A Sant’Anastasia scoperta officina in cui le pistole giocattolo diventavano vere

– Dopo gli appelli accorati a “disarmare Napoli”, arriva una prima risposta concreta delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato, nell’ambito di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, ha arrestato due artigiani specializzati nella modifica e trasformazione di armi, rispettivamente di 58 e 62 anni. Le operazioni, svolte tra il capoluogo partenopeo e, hanno permesso di smantellare due officine clandestine sofisticate, dove venivano realizzate operazioni di modifica sureplica per trasformarle in armi letali.I due uomini, veri e propri esperti nella lavorazione dei metalli e nella meccanica fine, sono stati colti in flagranza di reato mentre si scambiavano una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola abrasa e caricatore contenente sei proiettili.