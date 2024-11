Game-experience.it - Xbox, Phil Spencer rivela che Microsoft non si pone dei limiti per l’arrivo dei giochi su PS5

Leggi su Game-experience.it

ha condiviso in questa giornata delle dichiarazioni in merito aldeisu PS5 e Nintendo Switch,ndo che all’interno dinon si pongono dei particolarinel portare i propri titoli sulle altre piattaforme.Il boss diGaming ha preso parte in questa giornata ad una nuova intervista su Bloomberg, toccando ovviamente anche uno degli argomenti più chiacchierati in questi ultimi mesi dai videogiocatori: il rilascio delle esclusivesu PlayStation 5.Dopo aver suggerito la volontà di creare unaportatile, oltre a non escluderedi altre acquisizioni,ha affermato che all’interno dinon si sono posti deiinvalicabili nella scelta dei titoli da portare sulle altre piattaforme,ndo di conseguenza che nella società sceglieranno con una certa libertà quali saranno i prossimi progetti a diventare multipiattaforma, senza escludere a priori deio franchise.