Lapresse.it - X Factor 2024, domani doppia eliminazione e Negramaro ospiti

Leggi su Lapresse.it

A Xè arrivato il momento di una delle puntate più temute:, giovedì 14, diventa ‘Hell’, serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti in gara una.Il quarto appuntamento con i Live Show, in diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, è così un vero e proprio snodo di una gara che è sempre più difficile: sia per i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sia per le loro squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’XArena. Giorgia, in conduzione, detterà i tempi dello show. Come da tradizione nello show Sky Original prodotto da Fremantle, la serata ‘Hell’ non lascerà un attimo di respiro.La ‘giostra’ in apertura poi ‘scontro finale’In apertura di puntata ci sarà la ‘giostra’, l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, col proprio cavallo di battaglia: già al termine di questo primo round ci sarà la prima, velocissima,