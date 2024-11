Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2024 ore 08:45

DEL 13 NOVEMBREORE 08.35 CILUFFO MARCOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATE LE CARREGGIATE DEL RACCOROD ANULAREAUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTOTRA LA PONTINA E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA PORTONACCIOVERSO IL CENTROIN AUMENTO ANCHE IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRA TA ASULLA VIA CASSIAFLAMINIA SALARIA E LA VIA APPIAPOI INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANAA PARTIRE DALL ANSA DEL TEVER EA SUD SULLA PONTINACODE ALTEZZ APOMEZIA E CODE A TRATTI TRA CASTEL DI LEVA E IL RACCORDOIN DIREZIONE DI QUEST ULTIMOINFINERIAPERTO IL TRATTO ALTEZZA RACCORDOSULLA VIA DEL MARE E OSTIENSECHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI un intervento di ispezioneRESTA COMUNQUE LO STOP AI MEZZI PESANTIDA CILUFFO MARCO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral