Rompipallone.it - Ultim’ora Roma, non solo il sì di Ranieri: i Friedkin hanno preso un’altra decisione

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Novembre 2024 18:34 di AlessiaClaudioè diventato il nuovo allenatore dellae igià le idee chiarissime: ecco cosa sta succedendo in casa giallorossa.Si torna sempre dove si è stati bene, è proprio il caso di dirlo dopo il sì di Claudioalla. È lui il profilo scelto daiper la rinascita della squadra giallorossa, ma non è finita qui. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Laha tentato il tutto per tutto per Claudioche, nella serata di ieri, è volato a Londra per incontrare ie ha alla fine deciso di accettare la proposta della proprietà americana: sarà lui il traghettatore fino alla fine della stagione, poi si capirà come procedere.Fabriziono, sul proprio profilo ‘X’ ha riportato quanto riferito da ‘Sky Sport’: “Claudioe i suoi avvocatigià firmato tutti i documenti formali per il suo ritorno all’AScome capo allenatore.