Gaeta.it - Studi recentemente pubblicati mostrano che terapia a due farmaci è efficace quanto quella a tre per Hiv avanzato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La ricerca clinica si arricchisce di nuovi dati riguardo il trattamento dell’Hiv in stadio. Secondo unoo pubblicato, un regime terapeutico a due, composto da Dolutegravir e Lamivudina, ha dimostrato un’efficacia paragonabile adi una tradizionalea tre. I risultati, emersi da un’analisi dettagliata delloo Dolce, sono stati presentati al congresso internazionale Hiv Glasgow 2024 e offrono una nuova opzione per i pazienti adulti con infezione da Hiv.I risultati delloo DolceLoo Dolce ha confrontato l’efficacia di un regime a duecon unastandard a trein un campione di 230 adulti con infezione da Hiv in stadio, caratterizzato da valori bassi di CD4. Coronando osservazioni incoraggianti, i dati hanno indicato che, alla 48ª settimana, l’82% dei pazienti trattati con il regime Dtg/3Tc ha raggiunto una carica virale inferiore a 50 copie per millilitro, mentre l’80% del gruppo che seguiva il protocollo a treha ottenuto lo stesso risultato.