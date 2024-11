Agi.it - Strade come fiumi nel Catanese, auto trascinate dall'acqua

AGI - Un'ondata di maltempo ha investito nella notte la provincia di Catania causando allagamenti ad Acireale e a Giarre e lungo l'strada A18. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno eseguito una trentina di interventi nella notte e una ventina in giornata. I territori più colpiti sono quelli di Giarre, Acireale e Linguaglossa. I vertici del Comando hanno richiamato personale in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza alla popolazione. Ad Acireale è crollato un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, fortunatamente senza conseguenze sulle persone. Situazione pesante anche sull'strada A18 Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giarre, con diversi tratti completamente allagati. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto per soccorrere persone rimaste bloccate sulla sede stradale a causa del fango.