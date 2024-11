Ilnapolista.it - Spalletti: «Con Lukaku ogni palla diventa giocabile, fondamentali le marcature preventive su di lui»

Alla vigilia di Belgio-Italia, il ct dell’Italia Lucianopresenta in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurri in Nations League. Le sue parole riproposte dal Corriere dello Sport.: «Ora ci sono comportamenti diversi»Il ricordo didella tragedia dell’Heysel:«Quella dell’Heysel è una tragedia che deve rimanere nella testa di tutti, affinché non succeda più una cosa del genere. Il calcio è fatto di tanti momenti belli, ma anche di tragedie e di momenti come questi, che ci devono ricordare cos’è il calcio e cosa significa andare allo stadio per una partita di calcio. Mi ricordo tutto benissimo. Fummo segnati tutti da questa tragedia ed è un ricordo vivo, in tutti coloro che hanno vissuto quei momenti e quella giornata. Non bisogna dimenticare proprio per fare in modo che non accadono più tragedie del genere».