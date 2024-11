Ilrestodelcarlino.it - "Revisione deleghe? Ora non è coerente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tiene banco la polemica sulledel consiglio provinciale. Dopo le frasi piccate di Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini risponde alle accuse: "Il centrodestra prima non ha voluto fare la lista unica pensando di fare il pieno. E ora, dopo il ridimensionamento ottenuto con il risultato elettorale, chiede unadelle. Non mi sembra molto. Io sono sempre stato favorevole alla lista unica anche per portare avanti la positiva esperienza di condivisione voluta da Daniele Tagliolini nei suoi anni alla presidenza dell’Ente. Anche questa volta avevo proposto dall’inizio e prima delle elezioni la stessa modalità. Loro hanno detto no due settimane prima della presentazione delle liste, scegliendo di andare ‘all-in’ con la certezza di avere ampio margine di vantaggio.