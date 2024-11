Gaeta.it - Rassegna artistica a Vasto: scopri l’iniziativa “L’arte di dare forma ai tuoi diritti”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittere la Costituzione si uniscono in un’iniziativa innovativa proposta dai Giovani Democratici dell’area vastese. “diai” si propone di stimolare la creatività degli artisti locali e dei cittadini, invitando a reinterpretare i principi fondamentali che regolano la vita democratica in Italia. Questanon solo mette in luce l’importanza deicivili, ma offre anche un’opportunità di coinvolgimento attivo per la comunità.Obiettivo del: riscrivere la Costituzione attraversoL’invito è chiaro: ogni partecipante ha l’opportunità di scegliere uno degli articoli della Costituzione Italiana, tra i 139 esistenti, e di esprimere una propria interpretazione attraverso un’opera. Questa iniziativa è concepita come un modo per riavvicinare la popolazione ai valori fondanti della democrazia, permettendo di riflettere sue doveri in un contesto creativo.