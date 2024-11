Rami Malek torna in ‘Operazione Vendetta’ | Se non avessi fatto l’attore mi sarebbe piaciuto essere una spia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Se non, mifare l’agente segreto o qualcosa del genere. Sono di origine mediorientale e bilingue,stato divertente”. Così all’Adnkronos, protagonista di(‘The Amateur’, questo il titolo originale) con la regia di James Hawes, nelle sale il 10 aprile 2025 con 20th Century Studios.premio Oscar per ‘Bohemian Rhapsody’, interpreta Charlie Heller, un brillante e introverso crittografo della Cia la cui vita viene sconvolta quando sua moglie (Rachel Brosnahan, nota per ‘La fantastica signora Maisel’) viene uccisa in un attacco terroristico a Londra. Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, l’uomo prende in mano la situazione e si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili e vendicare la moglie.