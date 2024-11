Lanazione.it - Prato, si apre la stagione concertistica della Camerata Strumentale

, 12 novembre 2024 - SiladiiI14 novembre al Teatro Politeama. Presentato lo scorso luglio con grande successo al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, El Retablo de Maese Pedro («Il teatrino dei burattini di mastro Pedro») inaugura la. L’atto unico di Manuel De Falla si ispira a un episodio del Don Chisciotte di Cervantes, capolavoroletteratura universale, e alla passione per il teatro di burattini di Federico García Lorca, grande amico del compositore spagnolo. Questo piccolo gioiello ebbe la sua prima esecuzione nel 1923, a Siviglia in forma di concerto, e qualche mese dopo a Parigi fu presentato in una realizzazione scenica. De Falla gioca con modelli tratti dal teatro popolare di strada e dall’antica tradizione dei cancioneiros iberici e li fonde con una scrittura musicale novecentesca elegante e stilizzata, con esiti originalissimi.