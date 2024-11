Paraguay-Argentina vietato l’ingresso a chi indossa una maglia di Messi

Leggi su Sportface.it

Si avvicina l’appuntamento tra, e il direttore sportivo della Nazionale Albirroja, Fernando Villasboa, ha annunciato una decisione che ha dell’incredibile. Infatti, nella partita di Asuncion valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, non potranno accedere allo stadio le magliette dell’né quelle del Barcellona o dell’Inter Miami personalizzate col nome di. “Vogliamo colorare lo stadio con il bianco e il rosso, in modo che i giocatori possano sentire il sostegno dagli spalti”, ha detto Villasboa in un’intervista a Radio La Red. In realtà, non è la prima volta che iladotta una soluzione simile, visto che lo stesso trattamento era stato riservato a Vinicius in occasione dell’incontro con il Brasile.a chiunadiSportFace.