Nazionale Spalletti | Giocatori convinti delle loro qualità sarà difficile giocare contro questa squadra

“Sono stati giorni di lavoro bellissimi perché ho visto cose importanti. Ho visto quello che mi piace vedere fare ai calciatori, ho vistoche hanno e non vediamo l’ora di andarci aqueste due partite che possono darci molto per il futuro“. Sono queste le parole del ct azzurro Lucianoai microfoni dei canali della Figc, alla vigilia della partitail Belgio. La sfida di domani è valida per la fase a gironi di Nations League, così come quella attesa per domenicala Francia. Fare bene significherebbe “avere la conferma che veramente abbiamo portato a casa quelle cose che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti,continuità di comportamenti, di autostima legata alleche abbiamo, alla convinzionepotenzialità eforze che abbiamo“.