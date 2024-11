Nato, base Usa in Polonia inaugurata nell’attesa di Trump

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 13 nov. (askanews) – “È stato fantastico visitare lae incontrare il presidente Andrzej Duda e il Primo Ministro Donald Tusk. Abbiamo discusso di come rafforzare il nostro sostegno all’Ucraina e rispettare gli impegni presi dagli Alleati al Summit dellaa Washington Dc”. Lo ha scritto il segretario generale dellaMark Rutte su X, alla fine di una giornata particolare, iniziata questa mattina a Bruxelles accogliendo il segretario di stato Usa Antony Blinken e proseguita in, dove gli Usa hanno inaugurato una nuovamissilistica nel nord del Paese. La, parte dello scudo missilistico più ampio dellaed è progettato per rilevare, tracciare e intercettare missili balistici in volo. Secondo numerosi osservatori potrebbe alleviare le preoccupazioni per la sicurezza europea una volta che Donaldentrerà in carica; è parte delBallistic Missile Defence (BMD), ossia un sistema di difesa antimissile integrato volto alla protezione dei territori e delle popolazioni dei Paesi Membri dell’Alleanza.