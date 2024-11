Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale a lavoro è un’opportunità ma quant’è a rischio la privacy dei dipendenti?

di Michele Tamburrelli*Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto una multa di 80.000 euro a un’azienda che, violando le norme sulla, aveva mantenuto attivi gli account di posta elettronica aziendale di ex. Questo accesso prolungato alle email ha permesso all’azienda di visionare corrispondenze private senza alcuna adeguata informativa o garanzia di tutela della. Un caso che mette in evidenza i rischi legati alla gestione dei dati personali dei lavoratori, specialmente in un contesto dove tecnologie comestanno rapidamente evolvendo.Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) stabilisce regole rigorose per il trattamento dei dati, basate su principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e conservazione.