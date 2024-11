Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Sonia: “Io nel mirino dei bulli. Piangere non serve, il problema sono loro”

Macerata, 13 novembre 2024 – Per anni è stata presa di mira. Alle medie ha passato la ricreazione in bagno, per evitare che pure gli unici suoi due amici venissero derisi e colpiti a parole. Alle superiori si è vestita sempre di nero e si è messa nell’angolo da sola, per paura che l’incubo ricominciasse. Poi è “sbocciata”. Adesso racconta la sua storia e il suo riscatto.Mariotti, di Pollenza, oggi è una 21enne. Lavora da tre anni con l’asd La Brigata degli Unicorni. “Non vale la penaper i. Non bisogna cambiare per essere accettati. Il”, dice. Fa equitazione dall’età di 7 anni e da allora non ha mai lasciato questa disciplina. “I cavalli, il rapporto con gli animali,stati un’ancora di salvezza, una valvola di sfogo. In questo spazio misentita a casa”.