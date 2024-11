Amica.it - La regina Camilla «in via di guarigione». Ma salterà la prima del “Gladiatore II”

Buone notizie a Buckingham Palace. Laha tranquillizzato i sudditi sul suo stato di salute: dopo la brutta infezione al torace che l’aveva tenuta lontano dai doveri reali, ha spiegato di essere «in via di». GUARDA LE FOTOCarlo ein Australia: le foto più belle e strane del royal tour La«in via di» dopo l’infezione toracicaLaconsorte, 77 anni, ne ha parlato durante il ricevimento per la Booker Prize Foundation a Clarence House, con i partecipanti della serata. «Sto molto meglio, ho un po’ di tosse», ha spiegato. Specificando però che i sintomi dell’infezione persistono ancora. «Sto guarendo, ci vuole sempre un po’ di tempo per sbarazzarsi di queste cose: pensi di essertene liberata, ma poi rimangono lì per un po’».