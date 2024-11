Iltempo.it - Il miliardario che andava bene alla sinistra quando attaccava Salvini

Lasi è scatenata negli attacchi ad Elon Musk, “reo” di aver criticato i giudici italiani dopo le sentenze delle ultime settimane sui migranti portati in Albania. Ma è la stessache tacevaera George Soros si scagliava contro Matteo? Pare proprio di sì. Da Davos, la piccola località sciistica in Svizzera dove nel gennaio 2020 andò in scena il Forum Economico Mondiale, ildi origine ungherese si espresse così: “Ho saputo di un movimento spontaneo di giovani che si sono ribellati ai comizi di. Tenevano insegne a forma di sardine, con il motto ‘Sardine contro'. Ci sono più sardine che squali come, e dunque le sardine prevarranno.è l'aspirante dittatore d'Italia”. Non si segnalò all'epoca alcuna levata di scudi per un attacco così frontale nei confronti di un esponente della politica italiana (allora non era più ministro) da parte di un super-ricco estero.