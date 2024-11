Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della città, le linee guida: "Le nostre priorità sono le persone. Ecco il ’piano regolatore’ sociale"

In vistadefinizione del Bilancio di previsione e alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che sarà delineato dalla normativa nazionale nelle prossime settimane, il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di lunedì, ha approvato la sezione strategica del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2029 che indica indirizzi e, obiettivi da raggiungere e azioni da attuare secondo leprogrammatiche di governo presentate dall’amministrazione all’inizio del mandato. Il documento, illustrato dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, è stato approvato con il voto a favore di Pd, Alleanza verdi-sinistra, Movimento 5 stelle, Pri-Azione-Sl. Contrari Fratelli d’Italia e Modena in ascolto (assenti Spazio democratico, Modena civica, Forza Italia, Lega Modena, Modena per Modena).