Golf Pga Tour 2024 | Francesco Molinari in gara alle Bermuda

Il PGAdifa tappadove, da giovedì 14 a domenica 17 novembre, andrà in scena il ButterfieldChampionship. Penultimo evento ufficiale del, metterà in palio 6.900.000 dollari (1.242.000 è la prima moneta) e vedrà in, a Southampton Parish, 120 giocatori, tra questi anche un azzurro:.Per molti concorrenti questa rappresenterà una competizione cruciale per provare a confermare la “carta” per giocare sul massimo circuito americano maschile anche nel 2025. Al termine del The RSM Classic (21-24 novembre a St. Simons Island, in Georgia), infatti, i migliori 125 della FedEx Cup se ne assicureranno una piena, mentre quelli fino alla 150esima posizione ne conquisteranno una con meno possibilità di giocare.L’evento, arrivato alla sesta edizione, è anche il 46esimo appuntamento del