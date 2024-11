Metropolitanmagazine.it - Giovanni Luca Zammarchi, chi è il marito di Simona Molinari: “In passato ho pensato di tradirlo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si sono sposati infatti nel settembre del 2019, grazie ad una cerimonia intima nella chiesa di Santi Nereo e Achilleo di Roma, in cui fra parenti e amici erano presenti anche alcuni volti noti come Stefano Fresi e Amara. “A un certo punto ho chiuso gli occhi per fermare nella mia mente la felicità, per trattenerla, per non lasciarla fuggire”, ha detto la cantante sui social parlando di quel momento, “mi sento la donna più ricca del mondo. L’amore è energia: non si crea e non si distrugge ma si trasforma, passando da una forma all’altra”. La stessa cantante inha etichettato il suo consorte come Mister X. Un nomignolo che ci fa intuire quanto tutto ciò che lo riguarda sia assolutamente top secret. Anche in questo i due innamorati si assomigliano: la stessaha spesso fatto fatica a parlare della sua vita privata, soprattutto in seguito alla nascita della figlia Anita.