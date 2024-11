Tvpertutti.it - Flop Sanremo Giovani con Cattelan, ascolti TV: idea talent non va

Come rivelano gliTV di ieri martedì 12 novembre 2024, il primo appuntamento con2024 è stato unclamoroso, con un risultato che si può definire disastroso per un programma su cui la Rai, ma anche Carlo Conti, aveva riposto grandi speranze. La prima delle cinque puntate previste su Rai2 ha registrato appena 527.000 di telespettatori, con una share del 3.7%. Un dato che appare ancora più deludente se si considera il traino iniziale fornito dalla partita di tennis che ha visto Jannik Sinner v.s. Taylor Fritz, trasmessa immediatamente prima e capace di attirare 2.111.000 spettatori con una share del 10,08%.2024: l'dinon decolla e brutta partenza2024, condotto da Alessandro, si pone come una novità per la stagione TV 2024-25, portando avanti una formula che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe funzionare come unshow.