È scomparsa nel nulla Ansia per il destino dell’attrice da 2 settimane non si hanno notizie di lei

Sparita nelda due. A lanciare l’allarme sulla famosa cugina è la cugina. Unache ha il sapore del giallo: “Non sarebbe mai sparita senza avvisare me o sua madre. Non andrebbe mai da nessuna parte senza dirlo, in questo modo soprattutto. Abbiamo notato il 10 novembre che suo marito ha un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia”, ha dichiarato la ragazza.>> “Porca tr., ca.”. Shaila fuori di sé con Lorenzo per Helena: rivoluzione e macello ora al Grande Fratello. Cosa è successoAggiungendo poi: “La polizia ha scattato le foto ai graffi, che non aveva due giorni prima in occasione dell’ultimo controllo. Gli abbiamo chiesto dove si trovi Chanel e tutto ciò che ha continuato a dire è che “si farà viva quando sarà pronta”.Chanel Banks, l’attrice di Gossip Girl èda 2“Afferma di non sapere dove sia e di non vederla dal 7 novembre, eppure non ha chiamato gli agenti per comunicarne la