Anteprima24.it - De Luca: “Ragionevole sostenere Fitto ma tuteli le Regioni”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alla vicendaniente ideologismi. Dobbiamo pretendere dadue cose: l’impegno a battersi perché non siano ridotti i fondi di coesione a vantaggio delle aree più svantaggiate; l’impegno a tutelare fino in fondo il ruolo dellein relazione alle scelte di sviluppo dei propri territori”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. “Dopodiché èil candidato italiano in Europa”, sottolinea.L'articolo De: “male” proviene da Anteprima24.it.