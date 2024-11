Lopinionista.it - Cuffie junior di nuova generazione: le proposte JBL

Leggi su Lopinionista.it

Pensate appositamente per i giovani ascoltatori, JBL annuncia tre nuovedotate di JBL Safe Sound di. Grazie a limiti di volume e di tempo di riproduzione, report sull’attività e un promemoria personalizzato con il conto alla rovescia, i bambini possono ora godere del suono JBL su misura per le orecchie dei più piccoli con lewireless JBL470NC e JBL320BT.La protezione dell’udito è al centro dellagamma JBL, con laapp per il parental control che porta il concetto di JBL Safe Sound oltre il limite del volume di 85dB. Disponibili in colori vivaci e divertenti per incontrare il gusto dei più piccoli e con nuovi comandi più grandi a misura di bambino, le nuovecombinano un suono chiaro e sicuro con il comfort e la durata per tutto il giorno.