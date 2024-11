Anticipazionitv.it - Bonus Natale 2024, raddoppia la platea dei beneficiari: le novità

Ilda 100 euro, che sarà erogato con le tredicesime, vede un’importante svolta. Il Consiglio dei ministri ha approvato il raddoppio delladei, includendo le famiglie monogenitoriali. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato: “Abbiamo trovato le risorse per includere chi era rimasto fuori all’inizio”. Il decreto, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, confluendo poi nel decreto fisco al Senato, mira ad aumentare il sostegno ai redditi bassi. Nuovi dettagli sui requisiti e sull’estensione della misura saranno chiari con la pubblicazione del testo finale. Ma cosa comporteranno queste modifiche e quali saranno le implicazioni per le famiglie italiane?: ampliamento delladeiIl governo ha deciso dire ladel, l’una tantum di 100 euro che sarà distribuita con le tredicesime.