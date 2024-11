Metropolitanmagazine.it - Bambino lasciato senza cibo in mensa per un debito di nove euro: i compagni dividono il loro

È possibile lasciare una digiuno per undinon saldato? A quanto pare sì. È accaduto in una scuola materna di Sulmona, in provincia dell’Aquila; ad un bimbo di appena quattro anni non è stato consegnato il pranzo, a causa di un ticket, dell’ammontare di ottoe novantasette centesimi, che i genitori avevano dimenticato di pagare. Il personale scolastico non ha servito alcunal piccolo, che è stato però aiutato dai suoidi classe, che hanno condiviso con lui leporzioni. Stando alle testimonianze, l’alunno si sarebbe messo a piangere dopo aver capito che non avrebbe potuto mangiare il prosciutto cotto («il mio preferito»). A sfamarlo, solo qualche forchettata di gnocchi offertagli dagli amichetti.L’istituto ha contattato la famiglia, sollecitandola ad adempiere alla piccola mancanza.