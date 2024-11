Oasport.it - ATP Finals 2024, Alexander Zverev regola in due set Casper Ruud e si porta ad un passo dalle semifinali

Il tedescosida solo in testa al Gruppo John Newcombe del torneo di singolare delle ATPdi tennis: a Torino il tennista teutonicoper 7-6 (3) 6-3 il norvegesein un’ora e 28 minuti di gioco e nell’ultimo turno avrà bisogno di un set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per avere accesso alle.Nel primo set i servizi sono dominanti e soltanto il secondo game, nel qualesi fa raggiungere dopo essere stato sul 40-15, si conclude ai vantaggi: non ci sono palle break ed l’epilogo più giusto è il tiebreak. Il tedesco piazza il minibreak in avvio e scappa sul 3-0, poi trova un secondo minibreak di margine ed allunga sul 4-1, scappando fin sul 6-1, ed infine chiude alla terza occasione, la prima col servizio a disposizione, sul 7-3 dopo 54 minuti.