Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 12/11/24

Ecco qua, ho piazzato il buon Gianmarco come immagine di apertura delgiusto per ristabilire un attimo l’equità, no, perché nelladi oggi dici mancava solo che Queen Mary tirasse fuori la sciarpetta con scritto ‘Forza Ciro‘ e poi avrebbe completato appieno il suo atteggiamento spudoratamente di parte in favore del corteggiatore napoletano.Ora, che alla DeFy piaccia Ciro è evidente, lei non lo nasconde, e sicuramente il ragazzo ha una naturale inclinazione ad incarnare alla perfezione il prototipo del classico personaggioeddoniano.E’ folkloristico, a suo agio con le telecamere, ha le reazioni giuste per quello studio, è adorato da Gianny Sperty e bla bla bla.Tra l’altro a Martina De Ioannon lui piace, è evidente e innegabile, quindi ci sta pure che la conduttrice ironizzi un attimo sul fatto che, anche se lui ha lasciato lo studio (dopo l’ennesimo bisticcio da bimbi dell’asilo), tanto poi lei andrà a riprenderlo.