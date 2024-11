Secoloditalia.it - Trieste tornata all’Italia, la fine di un incubo: un convegno alla Camera ne ricorda passi, protagonisti e riluttanti comprimari

Settanta anni fa, il 26 ottobre 1954 la città ditornava finalmentedopo nove anni di amministrazione britannica. Una pagina di storia dimenticata come le foibe, l’esodo e le altre questioni del conorientale dal 1943 in poi. Per la destra si tratta di una pagina dare. E l’anniversario è stato al centro di undi Fratelli d’Italia che si è tenutonella Sala Matteotti, organizzato dai deputati Nicole Matteoni e Alessandro Amorese. Un evento aperto dai saluti del capogruppo di FdI Tommaso Foti, che ha sottolineato l’impegno dei giovani di destra. E citando tre nomi di attivisti divenuti poi parlamentari come Cesare Pozzo. Franco Petronio. E Renzo de Vidovich.torna italiana: il«Bisognare questa pagina di storia nazionale, a fianco di altre come quella del Trattato di Osimo, con cui l’Italia rinunciòZona B e che purtroppo rappresenta una ferita ancora aperta.