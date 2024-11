Bergamonews.it - Torna a Bergamo il Salone del Mobile: sei giorni dedicati al design Made in Italy

. Dopo il successo dell’anno precedente ildeldi Promoberg,alla Fiera diin ‘due tempi’ dal 16 al 18 e dal 22 al 24 novembre. Rafforzando il format dell’anno scorso il– giunto alla sua diciannovesima edizione – abbina alla ricca area espositiva un altrettanto significativo programma di eventi collaterali, tra cui diversi talk che rendono omaggio ad alcuni dei grandi maestri delin, showcooking, degustazioni, aperitivi e dj set.Dallo slogan scelto per questa edizione “Se ci sei tu, è differente!” emerge il ruolo centrale degli espositori, che con le loro competenze sono i protagonisti indiscussi dell’evento. Lo ribadisce anche Luciano Patelli, presidente Promoberg: “Quest’anno abbiamo ulteriormente alzato il livello qualitativo del: grazie alle 80 imprese provenienti da 7 regioni italiane che hanno creduto nel nostro progetto, gli amanti dell’inconfondibileinhanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli esperti del settore e toccare con mano, in un’unica grande e comoda location, il meglio in tema di arredamenti e complementi d’arredo”.