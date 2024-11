Ilfattoquotidiano.it - Spioni negli archivi riservati? Gli esperti: “Colpa dei dipendenti infedeli, la favola degli hacker copre l’omessa vigilanza ai piani alti”

Altro che, i presunti “” di Equalize confezionavano dossier soprattutto grazie aitra i ranghi delle forze dell’ordine, della pubblica amministrazione e delle società di manutenzione dei sistemi informatici. Pochi intrusi a rubare i dati, perché i ladri per lo più si nascondevano in casa. Digitavano comodamente password e username dai loro uffici, per nuotare liberi nell’oceano delle informazioni riservate. Nessun controllo dai, malgrado gli alert e i report sugli ingressi nei database. Dunque, perché strepitare contro gli? Matteo Flora ha la sua idea: “Serve a oscurare le responsabilità di chi non ha controllato i servitori dello Stato. Quellaè una storia affascinante, lo capisco, ma per quello che sappiamo finora, pur sempre una panzana”.