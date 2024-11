Serie A 2024 2025 giudice sportivo dodicesima giornata | Inter multata per i cori a Lukaku Inzaghi entra in diffida

Leggi su Sportface.it

Non ci sono giocatori squalificati in vista della tredicesimadel campionato di. Nel comunicato delvengono elencati, invece, i giocatori cheno in: Daniel Maldini, Libero Cacace, Diego Coppola, Gustav Isaksen, Johan Vasquez e Alberto Moreno Perez. Quarto cartellino giallo anche per il tecnico dell’Simone, anche lui orato. 18.000€ di ammenda al Genoa per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l’ruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente.