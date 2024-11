Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, sprint alla Camera: Commissione convocata a oltranza e anche di notte. Sisto: “Il testo dev’essere in Aula il 26”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre il centrodestra si scaglia contro i magistrati per le decisioni sui migranti, inAffari costituzionaliinizia il tour de force sul ddl costituzionale sulla, varato dal Consiglio dei ministri a fine maggio. L’organo è stato convocato tutti i giorni fino a domenica dal suo presidente, il forzista Nazario Pagano: l’obiettivo è licenziare ilin tempo per il 26 novembre, data in cui è previsto l’approdo indopo loimpresso dal governo. Martedì mattina sono stati bocciati tutti gli emendamenti soppressivi dell’articolo 2, il cuore del provvedimento, la norma che modifica l’articolo 102 della Carta introducendo il principio“distintedei magistrati giudicanti e requirenti”. Subito dopo laha iniziato a discutere il decreto Flussi dell’11 ottobre, calendarizzato inper il 21: l’esame del ddl sullariprenderà in serata per proseguire in seduta notturna.