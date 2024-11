Iltempo.it - Scandalo in AstraZeneca, arrestato l'alto dirigente. La rabbia di Rizzo: “Profitto ad ogni costo”

ha annunciato mercoledì scorso che il suo presidente per la Cina, Leon Wang, è statodalle autorità cinesi. Due settimane fa la casa farmaceutica anglo-svedese aveva dichiarato che Wang era sotto inchiesta e che l'azienda avrebbe collaborato con le autorità. Wang lavora per l'azienda da più di dieci anni. Secondo un rapporto di Yicai, decine di alti dirigenti del produttore di farmaci in Cina potrebbero essere coinvolti nel più grande caso di frode assicurativa nel settore farmaceutico del Paese degli ultimi anni. Mercoledì, però,ha dichiarato che, a sua conoscenza, il caso di frode assicurativa non coinvolgeva alcundi. In precedenza era stato riferito che le autorità cinesi avevano convocato i funzionari diper un'indagine su sospette frodi alle assicurazioni mediche da parte dei suoi dipendenti e avevano ordinato al produttore di farmaci di rafforzare le sue attività di marketing.