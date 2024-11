Roma muore a 22 anni per una rinoplastica? La Procura indaga per omicidio colposo

Leggi su Dayitalianews.com

“L’autopsia chiarirà le cause del decesso”. Così l’avvocato di Margaret Spada, la giovane che sarebbe morta per un intervento al naso.Aveva soltanto 22. Da Lentini, centro della provincia di Siracusa, si era recata aper sottoporsi a una.Sarebbe morta poco prima dell’intervento, dopo che le era stata somministrata l’anestesia locale nell’ambulatorio del centro medico dove aveva preso appuntamento.Inutili i tentativi di salvarle la vita trasferendola d’urgenza in ospedale. Ladiha aperto un’inchiesta: il reato ipotizzato è l’.Sulla vicenda stannondo i carabinieri del Nas, che avrebbero sequestrato farmaci e documenti.“La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo.