’Reggio Childhood Studies’ le ricerche in Sala del Tricolore

Celebrati indeli nuovi dottori e i nuovi dottorandi in "ReggioStudies" di Desu – Unimore e Fondazione Reggio Children, per l’anno accademico 2024/25. A fare gli onori di casa per il Comune di Reggio è stato Nando Rinaldi, direttore Istituzione scuole e nidi d’infanzia. Ha aperto la giornata di lavoro Annamaria Contini (direttrice Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Unimore), a seguire Carla Rinaldi (presidente Fondazione Reggio Children, partner industriale del dottorato), quindi Carla Bagnoli (coordinatrice del Dottorato di ricerca in ReggioStudies). Tra lepresentate: lo spazio di incontro in carcere per i genitori detenuti e figli, la mobilità autonoma dei bambini per le strade delle città, i linguaggi inclusivi nei musei. Il clou della mattinata è stata la lectio magistralis del professor Edward Harcourt, Universita` di Oxford, dal titolo ’Keeping Morality in its Place: The Truth in Immoralism?’ Queste le neo dottoresse in ReggioStudie.